Müge Boz ikinci kez anne oluyor
2019'da kızları Vina'yı kucaklarına alan Müge Boz - Caner Erdeniz çifti ikinci çocuklarını bekliyor. Kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntüsünü yayımlayan Boz, eşine müjdeli haberi zoom görüşmesiyle verdi
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13 Haziran 2019'da emekli basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı.
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Mutlu birliktelikleri süren Müge Boz ile Caner Erdeniz'den müjdeli haber geldi.
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"SİZE BİR HABERİMİZ VAR"
Müge Boz, ikinci kez anne olacağın; "Size bir haberimiz var" notuyla duyurdu. 39 yaşındaki oyuncu, hamile olduğunu eşi Caner Erdeniz'e söylerken çektiği videoyu da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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İkinci kez anne olmaya hazırlanan Müge Boz, kızı Vina ile bebeğinin ultrason görüntülerini de yayımladı.
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Müge Boz, bebeğinin cinsiyetini ise henüz açıklamadı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Boz'a; Özge Özpirinçci, Anıl Altan, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, Çağla Şıkel ve Elvin Levinler gibi birçok ünlü isim tebrik mesajı attı.
Fotoğraflar: Instagram