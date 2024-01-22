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        Haberler Magazin Büşra Pekin ile Norm Ender arasında aşk değil, arkadaşlık var - Magazin haberleri

        Büşra Pekin ile Norm Ender arasında aşk değil, arkadaşlık var

        Büşra Pekin ile Norm Ender'in yeni bir aşka yelken açtığı, beraberliklerini geçtiğimiz günlerde bir mekânda gözler önüne serdikleri ileri sürüldü. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre ikili arasında aşk değil, arkadaşlık var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:07
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          Oyuncu Büşra Pekin ile şarkıcı Norm Ender hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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          Söz konusu iddiaya göre; Büşra Pekin ile Norm Ender, bir süredir birlikte ve beraberliklerini geçtiğimiz günlerde gittikleri bir mekânda gözler önüne serdi.

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          Habertürk’ün edindiği bilgilere göre ikili arasında aşk değil, arkadaşlık var.

          Fotoğraflar: Instagram

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