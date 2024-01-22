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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bıçaklı saldırgan kâbusu! Sokak sokak gezip 10 kişiyi yaraladı

        Bıçaklı saldırgan kâbusu! Sokak sokak gezip 10 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

        İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezen biri kadın 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı. Polis tarafından yapılan çalışmalarda saldırganın Abdullah Ö. adlı kişi olduğu saptandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan saldırganı polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:41
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        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
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        Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 10 kişiyi bıçakladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Habertürk'ten Mehmet Şekeroğlu'nun haberine göre Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek biri kadın 10 kişiyi bıçakladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar sonucu saldırganın kimliği kısa sürede tespit edildi. Abdullah Ö. olduğu tespit edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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        YAKALANDI

        Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan Abdullah Ö.’yü yakaladı. Yapılan çalışmalarda saldırganın şu ana kadar biri kadın 10 kişiyi bıçakla yaraldığı ortaya çıktı.

        5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Çeşitli suçlardan 5 ayrı suç kaydı bulunan saldırganın bıçaklama olayından sonra, bazı evlere taş attığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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