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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'teki çatı yangını 9. saatte söndürüldü

        Ankara'da 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın 9. saatte söndürüldü

        Ankara'da 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 00:46 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:46
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        Başkent'teki çatı yangını 9. saatte söndürüldü
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan ve 4 kişinin dumandan etkilendiği yangın, 9 saat süren çalışmayla söndürüldü.

        Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        KONTROL ALTINA ALINDIKTAN SONRA YENİDEN ŞİDDETLENDİ

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ancak itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle çatıda bulunan araç lastikleri tutuştu.

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        4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

        Yeniden başlayan yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi. Bu arada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Kızılay ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı istikametini tek yönlü trafiğe kapattı.

        9 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

        Binanın 5. katında anne ve babası oturan İpek Boğaz, apartmanın çatısına kaçak kat çıkıldığını iddia ederek, ilgili kurumlara şikayette bulunduklarını söyledi.

        Bina görevlisi Muhittin Koğba da çatı katında oturan kişinin oraya çöp getirdiğini ve uyarılara rağmen temizlik yapmadığını anlattı.

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