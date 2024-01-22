DSÖ'den X hastalığı uyarısı!

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak üzere bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu ifade etti.

İLK KEZ 2018'DE BİR TERİM OLARAK KULLANILDI

Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Pandemi anlaşması, karşılaştığımız tüm zorlukları ve tüm çözümleri bir araya getirebilir" dedi.

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Bilinmeyen bir hastalık olan X hastalığının 2018'de ilk kez bir terim olarak kullanıldığını söyleyen Ghebreyesus, olabilecek bilinmeyen şeyler olduğunu ve herhangi bir şeyin olmasının "eğer" değil "ne zaman" meselesi olduğunu belirtti.

"HAZIRLIKSIZ YAKALANMAMALIYIZ"

"Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi.

X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla ortaklaşa bir sonraki büyük pandemi veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.