İzmir'de silahlı tartışma! Ateş eden şüpheli kadını canlı kalkan yaptı!

İzmir'de silahlı tartışma! Ateş eden şüpheli kadını canlı kalkan yaptı!

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde olay, Adalet Mahallesi 1593/9 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre B.M., kimliği henüz öğrenilemeyen kişi ile sokakta tartışmaya başladı.

BACAĞINDAN VURULDU DHA'da yer alan habere göre ikili arasındaki gerginliğin artması sonucu silahlı kavgaya döndü. Bu sırada B.M., kimliği öğrenilemeyen kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucunda bacağından vuruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.M.'yi ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk etti.

POLİS, ŞÜPHELİYİ ARIYOR Öte yandan, polis ekipleri, B.M.'ye ait olan ruhsatsız tabancayı olay yerinde buldu. Hastanede tedaviye alınan B.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. REKLAM

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI Öte yandan B.M. ile kimliği öğrenilemeyen şüpheli arasında yaşanan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. KADINI KALKAN OLARAK KULLANDI Görüntülerde, B.M. elindeki ruhsatsız tabanca ile koşarken, bir kadın ikili arasında kaldı. Kadını kalkan olarak kullanan şüpheli ise bu sırada B.M.'yi vurmaya çalışıyor. Yaşanan arbede sırasında, şüpheli B.M.'yi tabanca ile bacağından vuruyor. Talihsiz kadın ile B.M. yere düşerken, şüpheli olay yerinden kaçıyor.