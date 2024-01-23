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        Haberler Gündem 3. Sayfa ÇÖP EVDE ÖLÜM | Son dakika: Emekli öğretmen Hasan Ergin elbise yığını altında can verdi! Çöpten eve giremediler - FOTOĞRAFLI HABER

        Avcılar'da emekli öğretmen, yaşadığı çöp evde hayatını kaybetti

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hasan Ergin'in evine giden ekipler "çöp ev"le karşılaştı. Ekiplerin içeri bile giremediği evde uzun uğraşlar sonucunda Hasan Ergin'in cansız bedeni eşyalar arasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:10
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        Çöp evde acı son!
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        Avcılar'da kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in (82) çöp evindeki elbise yığınının altında cesedi bulundu.

        Ambarlı Mahallesi'nde 10 katlı binanın ikinci katında oturan Hasan Ergin'e ulaşamayan yakınları, Pazar gecesi bina yöneticisini arayarak yardım istedi. Hasan Ergin'in kapısını çalan bina yöneticisi İsmail Önem ise içeriden yanıt alamayınca, daireden yükselen ağır kokulardan da şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        EKİPLER ADIM ATACAK YER BULAMADI

        Hasan Ergin'in tek başına yaşadığı daireye gelen ekipler, tavana kadar atık giysi ve eşya depolanan çöp evle karşılaştı. Evin kapısını kıran ekipler, güçlükle içeri girerek evde arama yaptı ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlayamadı. Ekipler bunun üzerine evden ayrıldı. Evden ağır kokuların yayılmasından rahatsız olan bina sakinleri bu kez de Hasan Ergin'in yakınlarını arayarak sonuç almaya çalıştı.

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        KAMERA KAYITLARI İZLENDİ

        Bunun üzerine eve gelen Hasan Ergin'in iki yeğeni, kamera kayıtlarını izledi. Görüntülerden eve girerek bir daha çıkmadığı anlaşılan emekli öğretmen için yeğenleri bir kez daha 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile eve girdi ancak yine Hasan Ergin'i bulamadı.

        "İLGİLİ YERLERE MÜRACAATIMIZI YAPTIK"

        Kendisinden haber alınamayan Hasan Ergin ile ilgili ekipler tutanak hazırlarken bina yöneticisi İsmail Öner, "Kendisinden haber alamadık. Bina sakinleri, kötü bir koku olduğunu söyledi. İlgili yerlere müracaatlarımızı yaptık. Kaymakamlığa, belediyeye başvurduk. Ev sahibi için bizden bu blokta oturan 32 kişinin tek tek şikayetlerini alıp dava açmamız istendi. Bunu yapamadık. Bu problemi bir türlü çözemedik. İnsan ve çevre sağlığı açısından tehdit oluşturuyor" dedi.

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        CANSIZ BEDENİ ELBİSE YIĞINININ ALTINDA BULUNDU

        İtfaiyenin ayrılmasından sonra saat 22.00 sıralarında kırık kapının arkasındaki elbiselerin bir bölümünü dışarı çıkartan yeğenleri, dayılarının cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine savcıya ve olay yeri inceleme ekibine haber verildi.

        Hasan Ergin'in aralayarak içeriye girebildiği kapıyı kapattıktan sonra üzerine kıyafetlerin düştüğü anlaşıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Ergin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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        #çöp ev
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