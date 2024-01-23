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Balıkesir'in Erdek ilçesinde olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Batuhan Edis (28), kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın (39) evine gitti.

ÖNCE BIÇAK SONRA BALTA Hayatını kaybeden Onur Arıca. DHA'da yer alan habere göre ikili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. ŞÜPHELİ KAÇTI Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.