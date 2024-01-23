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        Haberler Gündem 3. Sayfa BALTALI VAHŞET... Son dakika: Borç kavgası kanlı bitti - Balıkesir haberleri

        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!

        Balıkesir'de, 28 yaşındaki Batuhan Edis, borç meselesi nedeniyle tartıştığı 39 yaşındaki arkadaşı Onur Arıca'yı bıçak ve baltayla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 08:47 Güncelleme: 23.01.2024 - 08:51
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        Borç kavgası kanlı bitti! Baltalı vahşet!
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Aziz Çavuş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Batuhan Edis (28), kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın (39) evine gitti.

        ÖNCE BIÇAK SONRA BALTA

        Hayatını kaybeden Onur Arıca.
        Hayatını kaybeden Onur Arıca.

        DHA'da yer alan habere göre ikili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı.

        ŞÜPHELİ KAÇTI

        Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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