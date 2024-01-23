Japon Prenses Aiko, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacak
Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'nun kızı Prenses Aiko'nun, üniversite sonrasında Japon Kızılhaç Topluluğunda çalışacağı bildirildi.
- 1
İmparatorluk İşleri Ajansının (Kunaicho) açıklamasında, Japon Prenses Aiko'nun, üniversite mezuniyeti sonrası kariyerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
- 2
Buna göre Prenses Aiko, annesi Masako'nun onursal başkanlığını yaptığı Japon Kızılhaç Topluluğunda nisandan itibaren sözleşmeli olarak işe başlayacak.
- 3
Aiko, açıklamasında, "her zaman çalışmaya ilgi duyduğu" topluluktaki görevine yönelik "Japon Kızılhaçının çalışmalarına katılmaktan mutluyum." ifadesini kullandı.
-
- 4
Japon Prenses, "Kararlıyım. Toplumun bir üyesi olduğumun bilinciyle çok çalışarak, insanlara ve topluma az da olsa faydalı olabilmeyi umuyorum." değerlendirmesini yaptı.
- 5
Mesai koşullarına yönelik detay verilmeyen Aiko'nun, Japon Kızılhaç Topluluğunun, başkentin Minato bölgesindeki merkezine gidip geleceği bildirildi.
- 6
Gakushuin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Japon Dili ve Edebiyatı 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Aiko, Japon Orta Çağ Klasik "Waka" şiirleri üzerine mezuniyet tezi yazmıştı.
-
- 7
Japon Kızılhaç Topluluğunun açıklamasında, Japon Prensesin mesaisinde "rahat çalışabilmesine yönelik kapsamlı hazırlıklar" yapılmasının planlandığı bildirildi.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.