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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı olarak bağlandığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan bölümler:

-Koronavirüs salgınıyla beraber tüm dünyada köklü değişikliklerin yaşanacağı yeni döneme girmiş bulunuyoruz.

-Her ne kadar bu salgın öncelikle sağlıkla ilgili olsa da sonuçları itibarıyla hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

-Maddi zenginlik sosyal adaleti temin etmeye yetmiyor.

-Salgın dönemini en az hasarla atlatan ülkelerdeniz.

-İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık.

-Gelir durumu ne olursa olsun hiçbir insanımızı sahipsiz bırakmadık.

-Bu süreçte ekonomik olarak müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarının maske temin etmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetini sağlayamadığını gördük.

-Tüm dünyada gelir dağılımı bozulmuş,makas açılmıştır.

-İslam iktisadı krizden çıkışın anahtarıdır

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Devamı geliyor...