15 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da 7'nci Türk Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün harekatın 7'nci günündeyiz. BM 74'üncü Genel Kurulu'nda ilan ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz devam ediyor. 1000 km2'lik alanı bölücü terör örgütünden kurtardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da dün başlayan 7'nci Türk Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, Türk ülkelerine Barış Pınarı Harekatı'na destek çağrısı yaparken, önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
DÖVİZ BASKISI AZALTILMALI
"Türk Konseyi gibi yapıların dünya siyasetinde rolününün arttığın görüyoruz. Konseyin BM Genel Kurulu ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüye sahip olmasını takdir ediyoruz. Ortak fon kurulmasını destekliyoruz. Bu fonun temellerinin sağlam atılması gerekiyor. Kapsamlı bir çalışma yapılmasında fayda görüyoruz. Uluslararası ticaretin dolara endeksli konumu riskleri de beraberinde getiriyor. Döviz baskısını azaltacak önlemleri devreye almalıyız.
Doğu-Batı ekseninde Hazar geçişli ulaştırma güzergâhları yüksek potansiyel sağlıyor. Kotalar, maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerdendir. Aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor. Diasporalarımızın ortak hareket etmesine ağırlık vermeliyiz. Türk üniversitelerinden mezun olan on binlerce öğrencimiz Türk dünyasına gururla hizmet ediyor.
1000 KM2 TERÖRDEN TEMİZLENDİ
Günümüzde bölgemizin barış, huzur ve istikrarına en büyük tehdit kaynağı terör örgütleridir. PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine karşı işbirliğimizin ehemmiyeti artmıştır. Suriye'de son dönemde yaşadığımız bir terör örgütüyle, diğerinin tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir. Barış Pınarı Harekatımızın iki önemli amacı vardır. Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PYD kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. İkinci gayesi de 3,6 milyon Suriyelinin kendi vatanlarına huzurla dönebilmelerini sağlamaktır. Bugün harekatın 7'nci günündeyiz. BM 74'üncü Genel Kurulu'nda ilan ettiğimiz güvenli bölge haritasına uygun şekilde operasyonumuz devam ediyor. 1000 km2'lik alanı bölücü terör örgütünden kurtardık.
Afrin, Cerablus, Azez'de olduğu gibi uluslararası destekle altyapı ve konut projeleriyle istikrarı sağlayacağız. Suriye'nin kuzeyi Barış Pınarı'yla hedeflerine ulaşana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde sizden çok güçlü dayanışma bekliyoruz. 300 milyonluk Türk dünyasındaki her bir kardeşimin kalbinin bizimle çarptığını çok iyi biliyorum.
AZERBAYCAN VE KIBRIS MESAJI
Milli davalarımızda birbirimizin yanında durmak bizim kardeşliğimizin gereğidir. Azerbaycan'ın topraklarının işgal altında olması 1 milyon kardeşimizin topraklarından uzakta yaşamasına neden olmaktadır. Elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün mağduru olmayı sürdürüyor. Haksız izolasyon ve ambargonun kırılmasına yardımcı olmanızı bekliyorum."
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