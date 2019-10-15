Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma girişimde bulunan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 7 gün geride kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun bölgedeki harekatı sürürken, harekat kapsamında bölgeye sortiler yapan Diyarbakır'daki 181. Pars Filosu da 'Barış Pınarı Harekatı' armasına kavuştu.

HAREKATTA BU ARMAYI KULLANACAK

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör faaliyetlerine en kısa zamanda müdahale eden ve başarıyla verilen görevleri yerine getiren Pars Filosu'nun arması, TSK'daki birliklere 300'ün üzerinde arma tasarlayan Ömer Erkmen tarafından tamamlandı. Gece görüş sistemleri sayesinde hassas ve sıfır hata ile operasyonlara katılan Pars Filo'sunun, harekat görevlerinde bu armayı takacakları öğrenildi.

S-400 VE KINALIDA KORVETİNE DE HAZIRLADI

Rusya'dan alınan S-400 Savunma Sistemi ve son olarak MİLGEM Projesi kapsamında donanmaya teslim edilen Kınalıada savaş gemisine de özel arma tasarlayan Ömer Erkmen, çalışmayı üç gün içinde tamamladığını söyledi. Armada, atılan bir pençenin ardından görünen pars ve F-16 savaş uçağının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası da dikkat çekti.

ÖMER ERKMEN KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Erkmen, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu. Daha sonra ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılından bu yana TSK'ya ait hava, kara, deniz kuvvetlerindeki filolar için 300'ün üzerinde arma tasarımı gerçekleştirdi.