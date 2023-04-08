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Cumartesi Anneleri'nin 941'inci hafta toplantısında 15 gözaltı

Cumartesi Anneleri'nin 941'inci haftası için Galatasaray Meydanı'nda düzenlenen toplanmada 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Avukat Eren Keskin de bulunuyor

Giriş: 08.04.2023 - 12:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cumartesi Anneleri'nin 941'inci hafta toplantısında 15 gözaltı
HABERTURK.COM

Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 941'inci hafta toplanmasında aralarında Avukat Eren Keskin'in de yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

Kayıp yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri'nin açıklama yapmak için toplandığı, İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Meydanı'nda aralarında Avukat Eren Keskin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve suçun faillerinin yargı önünde cezalandırılması talebiyle başlattığımız, Türkiye tarihinin en uzun soluklu adalet eylemimiz 700. haftamızda ağır polis şiddeti ile engellendi" denildi.

Fotoğraf: Cumartesi Anneleri, Twitter hesabı
Fotoğraf: Cumartesi Anneleri, Twitter hesabı

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