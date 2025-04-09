Son dakika: Çin'den ABD'ye bir misilleme daha - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: Çin'den ABD'ye bir misilleme daha - İş-Yaşam Haberleri

Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının derinleşmesi üzerine Çarşamba günü ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34′ten yüzde 84'e çıkaracağını duyurdu.

Çin hükümetinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in karşı önlemleri 10 Nisan'da yürürlüğe girecek.

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ABD'DEN JET YANIT

Çin'in tarifesine yönelik jet açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" dedi.

Bessent Vietnam'ın bugün tarifeler hakkında müzakere için görüşmeye geleceğini, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de görüşmek istediğini aktardı.

TRUMP'IN YÜZDE 104'LÜK TARİFE KARARI

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

REKLAM Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu. Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşmıştı. Çin bu gelişmelerin ardından geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" demişti. Jian, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacaklarını belirterek "Kimsenin Çin halkının meşru kalkınma hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.