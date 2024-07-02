Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu oldukları gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Aydın ile kardeşi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava dosyası, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada söz alan Mehmet Aydın, bilirkişi raporuna göre şirketlerinin mal varlığının tüm mağdurların taleplerini fazlasıyla karşılayabileceğini söyledi.

Bu talebi reddeden mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının savcılığa gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Mehmet Aydın'ın avukatı da müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini savunarak, şirketlerin değerlerinin mahkemece tespit edilmesi talebinde bulundu.

Fatih Aydın ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, tahliyesini istedi.

Üç yıldır tutuklu olduğunu belirten Aydın, "Kendim teslim oldum. Tutuksuz yargılanma veya ev hapsine ayrılırsam mağdurların zararını gidermek istiyorum. Bilirkişi raporuna göre dolandırıcılık yapmadığım sabittir." ifadelerini kullandı.

OLAY

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti.

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.