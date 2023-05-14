CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum

Türkiye seçim heyecanını yaşıyor. Sonuçların en fazla merak edildiği bölgelerden biri de Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.

İlçede Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerinde yüzde 51,57 ve 2018'deki seçimlerde de yüzde 47,55 oy oranına sahip olmuştu.

Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde de ilçede Cumhuriyet Halk Partisi saat 20.38 itibariyle 54,90 oranında oy aldı.

Ankara 1.Bölge olan ilçede DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP listesinden 4.sırada aday gösterilmişti.

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