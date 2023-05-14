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CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki kalesi olarak bilinen Çankaya ilçesindeki son durum belli olmaya başladı. Ankara 1.Bölge olan ilçede DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP listesinden aday gösterilmişti

Giriş: 14.05.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum - Canlı Seçim sonuçları
CHP'nin Çankaya'daki oy oranında son durum
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Türkiye seçim heyecanını yaşıyor. Sonuçların en fazla merak edildiği bölgelerden biri de Ankara'nın Çankaya ilçesi oldu.

İlçede Cumhuriyet Halk Partisi 2015 seçimlerinde yüzde 51,57 ve 2018'deki seçimlerde de yüzde 47,55 oy oranına sahip olmuştu.

Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde de ilçede Cumhuriyet Halk Partisi saat 20.38 itibariyle 54,90 oranında oy aldı.

Ankara 1.Bölge olan ilçede DEVA Partili Sadullah Ergin, CHP listesinden 4.sırada aday gösterilmişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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