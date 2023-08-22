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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Çanakkale ve İzmir'de orman yangını çıktı!

        Çanakkale ve İzmir'de orman yangını çıktı!

        Çanakkale ve İzmir'de ormanlık alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.08.2023 - 13:25 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:45
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        2 ilde orman yangını çıktı!
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        Çanakkale'nin Dörtyol köyünde ve İzmir'in ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı.

        Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor.

        Çanakkale merkeze bağlı Dörtyol köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

        Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

        ÖDEMİŞ'TE YANGIN

        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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        Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahale etti.

        Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.

        KAZDAĞLARI'NDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Altınoluk Mahallesi yakınlarında önceden şehir çöplüğü olarak kullanılan mevkinin yakınındaki ağaçlık alandan dumanlar yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 3 arazöz ile 1 su tankeri ve itfaiye araçları sevk edildi.

        Karadan yürütülen yangın söndürme çalışmalarına, Balıkesir-Kocaseyit Havalimanında konuşlu 2 yangın söndürme uçağı ve Edremit'te konuşlu helikopter havadan destek verdi.

        Bölgede sert esen rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yanan bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        #orman yangını
        #çanakkale haber
        #izmir haber
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