Boya fabrikasında feci patlama! 3 ağır yaralı var

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 kişi ağır yaralandı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle ağır yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

"KİMYASAL BİR PATLAMA GERÇEKLEŞMİŞ"

Kapaklı Kaymakamı ve Çerkezköy Kaymakam Vekili Bayram Sağır, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Harun Özcan olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaymakam Sağır, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umarım can kaybı olmaz. Yangın söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz." dedi.

Çetin ise patlama haberini alır almaz hemen fabrikaya geldiklerini belirterek, "Aldığımız bilgiye göre üretim sahası içerisinde kimyasal bir patlama gerçekleşmiş. Üç yaralı kardeşimiz var. Patlamanın sebebi bilinmiyor. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaymakamımız ile yaralıların durumunu öğreneceğiz. Soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangın kontrol altında." bilgisini paylaştı.

Fotoğraflar: İHA