Boşanma aşamasındaki karısını av tüfeğiyle öldürdü!

Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı verilen B.D. (58) ilçede yaşayan Hatice D'nin yanına gitti.

AA'da yer alan habere göre, eve girmek isteyen B.D. ile Hatice D. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine zanlı yanında getirdiği av tüfeğiyle eşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Hatice D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hatice D'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan B.D, jandarma ve polis ekiplerinin iş birliğiyle Aksu Köprüsü yakınlarında yakalandı.

B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.