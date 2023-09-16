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        Haberler Gündem Güncel Bolu'da ormanlık alanda yangın! - Güncel haberler

        3 ilde orman yangını çıktı!

        Bolu, İzmir ve Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:19
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        3 ilde orman yangını çıktı!
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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        ADANA'DA DA ALEVLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

        Adana'nın Kozan ilçesinde de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

        İZMİR'DE DE ALEVLER YÜKSELDİ

        İzmir'in Menderes ilçesinde de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 7 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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