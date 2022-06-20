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10 Haziran'da 30.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin dün 18.000 doların altına kadar gerileyerek Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu büyük çöküşün ardından Bitcoin yeni haftaya yükselişle başladı. Sabaha karşı 20.600 doların üzerini gören Bitcoin TSİ 8.30 itibarıyla 20.000 dolarlık kritik seviyeyi henüz tam olarak kıramadı.

Bitcoin sabah saatlerinde 19.830 dolara çekildi. Bu son gerilemeye rağmen Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 8.5'i buldu.

ETHEREUM YÜZDE 11 YÜKSELDİ

Ethereum da benzer şekilde yüzde 11 değer kazanarak 1.070 dolara çıktı. Binance Coin yüzde 6.7, Cardano (ADA) yüzde 4.9, Ripple yüzde 4.7, Solana yüzde 8.5, Dogecoin ise yüzde 12.5'lik günlük yükselişlere imza attı.

Kripto paralarda son 10 gündür 'enflasyon depremi' yaşanıyodu. 10 Haziran'da ABD'de yıllık enflasyon yüzde 8.6 ile beklentilerin üzerinde açıklandı. Bunun ardından Fed'e yönelik faiz artırım beklentilerinde yükseliş yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 30.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin hızlı bir düşüşe geçti.

FED VE İŞTEN ÇIKARMALAR

Geçen çarşamba Fed 75 baz puanlık faiz artırımına giderken Fed Başkanı Jerome Powell'ın 75 baz puanlık artırımların sık hale gelmesini beklemediğini açıkladı. Bu açıklamayla Bitcoin 22.000 doların üzerine çıksa da bu yükseliş kalıcı olmadı.

Coinbase gibi önemli platformların işgücünü azaltma kararı alması da piyasalardaki olumsuz rüzgarlara katkıda bulundu.

Kripto paralar yeni haftaya yükselişle başlarken Bitcoin'de gözler 20.000 dolarlık kritik seviyede olacak.