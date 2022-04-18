Birçok kenti fırtına vurdu!

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Son dakika... Konya'nın Ereğli ilçesinde ikindi saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı.

AA'da yer alan habere göre, etkili olan kum fırtınası nedeniyle Aksaray yolunda görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Etkisini halen sürdüren kum fırtınası, trafikte aksamalara neden oluyor. Sürücülerin, yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

TOKAT'TA DA FACİADAN DÖNÜLDÜ

Tokat’ta da şiddetli rüzgar akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yeşilırmak mahallesi Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarında şiddetli rüzgara dayanamayan sedir ağacı kökünden sökülerek yola devrildi.

Ağacın devrilmesi nedeni ile ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Trafik ekipleri yolda önlem alırken, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde ise şiddetli rüzgar nedeni ile elektik direkleri yola devrildi. Elektrik direklerinin yola devrilmesi nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler yola devrilen 5 direğin kaldırılarak, bölgeye tekrar elektrik verilebilmesi için çalışma başlattı.

KAYSERİ VE NİĞDE'DE DE BENZER GÖRÜNTÜLER

Kayseri ve Niğde'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, araçlar zarar gördü.

Kayseri'de kuvvetli fırtına özellikle merkez Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle çok sayıda bina ve evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Çatılardan kopan parçaların üstüne düştüğü park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi binasının çatısı da uçtu. İtfaiye ekipleri, düşen parçalar ve devrilen ağaçların kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HIZI 90 KİLOMETREYE ÇIKTI

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisi artıran fırtına nedeniyle cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki aydınlatma direği, park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın hızının saatte 90 kilometre hıza çıkabileceği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

YOZGAT'TA DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Yozgat merkez ve ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte tabelalar uçtu, ağaçlar devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde kum fırtınası oluştu. Rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Bozlar köyündeki caminin minaresi hasar gördü.

Mutafoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın çatısı uçtu. Yine şehir merkezinde bazı binaların çatılarında hasar oluştu. Belediye ekipleri hasar meydana gelen bölgelerde önlem aldı.