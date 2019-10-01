01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Thomas Cok'un ardından mali darboğaz nedeniyle zor günler geçiren bir hava yolu şirketi daha iflas etti. 1961 yılında kurulan Slovenya'nın en eski hava yolu şirketi Adria Airways, iflas ettiğini duyurdu.
Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulunan Adria Airways tüm operasyonlarını durdurduğunu resmen açıkladı. Ülkenin sivil havacılık otoritesi, şirkete yeniden yapılanması için süre vermek istese de Adria yetkilileri mali açıdan çıkış yolu olmadığını gerekçe göstererek herhangi bir plan sunmadığı için 2 Ekim itibarıyla uçuş lisansının iptal edileceği belirtildi.
Bir süredir likidite kriziyle boğuşan Adria Airways, nakit akışını sağlayamadığı için kiraladığı pek çok uçağın ödeneğini çıkaramamış ve tedarikçiler uçakları geri çağırarak yere indirmişti. Bunun üzerine Adria, geçen hafta Frankfurt dışındaki tüm uçuşlarını geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.
SON 5 YILDA İFLAS EDEN 5. SLOVEN HAVA YOLU ŞİRKETİ
Star Alliance üyesi olan ve Lufthansa, THY gibi kıtanın büyük şirketleriyle de kod paylaşımı yapan Ljubljana merkezli Adria Airways'in tasfiye sürecine girmesiyle Slovenya'nın ulusal bir ticari hava yolu şirketi kalmamış oldu.
Adria'nın iflasıyla birlikte Slovenya'da son 5 yılda tasfiye edilen hava yolu şirketi sayısı da 5 oldu. Bir dönem ülkenin en hızlı büyüyen şirketlerinden olan 2009 kriziyle birlikte çıkmaza girerek 2014 yılında iflas eden Linxair, geçen sene kepenk indiren VLM bunlar arasında başı çekenler olarak öne çıkıyor.
Adria'nın Sloven devletindeki yüzde 96 hissesi 2016 yılında Lüksemburg merkezli yeniden yapılandırma fonu 4K Invest tarafından satın alınmıştı.
Yeni yönetim sonrası 2017'de Etihad'a ait olan bölgesel hava yolu şirketi İsviçreli Darwin'i satın alan Adria, destinasyonları arasına Berlin, Hamburg, Viyana gibi şehirleri eklemiş ancak başarılı olamayarak Darwin'in iflasına engel olamamıştı.
2019 başında Londra, Zürih ve Viyana hatlarını kapatan Adria, daha sonra Bükreş, Kiev, Moskova, Varşova, Dubrovnik, Cenevre gibi yerlere de uçmayı bırakmıştı.
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