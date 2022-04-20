Bilim Kurulu Nisan 2022 toplantısı öncesi geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının tarini önden kamuoyuyla paylaşırken yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla toplantının içeriğiyle ilgili önemli ipuçlarını da vermiş oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? İşte maske yasağının ve karantinanın kalkmasının gündeme gelmesi beklenen Bilim Kurulu toplantısıyla ilgili merak edilenler...