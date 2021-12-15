Adana'da şoke eden olay! Hastaneden böyle kaçtı!

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde önceki gece Emrah Kaya (34), çıkan kavgada arkadaşı tarafından kolundan bıçaklandı. Yaralanan Kaya, diğer arkadaşları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖREVLİLER POLİSE HABER VERDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre tedaviye alınan Emrah Kaya, dün sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. Kaya'nın gözlem odasında olmadığını fark eden görevliler, polise haber verdi.

HASTA KIYAFETİYLE YOLDA YÜRÜYORDU

Ekipler, hasta önlüğü ile kaçan Kaya'yı Kazım Karabekir Caddesi'nde yürürken yakaladı. Polis ekipleri, cüzdanı ve üst kıyafetleri yanında olmayan Kaya'nın kimlik bilgilerini ise kolundaki hasta bileziğinden saptadı.

TABURCU OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Polisin maske takıp, mesafeli durduğu Kaya, hastaneden taburcu olduğunu öne sürdü. Polis, Kaya´ya kıyafetlerinin nerede olduğunu sordu.

YENİDEN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaya ise bıçaklandığı için kıyafetlerinin kanlı olduğunu, bu nedenle hasta önlüğüyle çıktığını öne sürdü. Kaya, ekipler tarafından yeniden hastaneye götürüldü.