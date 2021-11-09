Belarus liderine göre düzensiz göç krizinin sorumlusu mafya

Lukaşenko, Rus Natsionalnaya Oborona dergisine verdiği röportajda, Belarus-Polonya sınırındaki düzensiz göçmen meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İnsanların kötü hayat şartları ve umutsuzluk karşısında daha iyi yaşam aradıklarını belirten Lukaşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in geçmişte bu arayışta olanlara kapı araladığını savundu.
Lukaşenko, bu süreçte transit olarak ülkeleri kullanarak göçmenlerin Avrupa’ya gittiğini aktararak, şu an en tehlikeli şeyin ise bu geçişlerin organize edilmesi olduğunu ifade etti.
Halihazırda Afganistan’dan yeni bir mülteci akını başladığına dikkati çeken Lukaşenko, bu ülkede kendilerine hizmet eden milyonlarca kişiyi ABD’nin çağırdığını söyledi.
Lukaşenko, bu vatandaşların Orta Asya ülkelerinde geçici olarak tutulmasına karar verildiğini belirterek, "Böylece Afganlar Orta Asya ülkeleri, Rusya ve Belarus üzerinden geçiyor. Sadece bu rotadan değil Ukrayna üzerinden de Avrupa’ya gidiyorlar ancak Ukrayna, kendilerinin olduğu için buna sessiz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.
Belarus’un Avrupa tarafından düzensiz göçmen konusunda cezalandırıldığını ifade eden Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arkasında olduğunu ve kendisini sürekli Batı’ya ittiği iddialarının doğru olmadığını vurguladı.
Lukaşenko, Batı’nın Afganistan’ı bombaladığını, Çin’e kadar gittiğini ve orada sıkışıp kaldığını kaydederek, buralardaki insanların şimdi yapılan çağrılar üzerine "Belarus üzerinden buldukları delikten" Avrupa’ya gittiğini ifade etti.
"BU GEÇİŞİ İNSANLAR PARA KARŞILIĞI ORGANİZE EDİYOR"
Göçmenlerin, Belarus’a uçakla yasal olarak geldiğini bildiren Lukaşenko, ilk defa dün yaklaşık 2 bin kişinin toplandığını ve sınıra para karşılığı organize edilmiş bir şekilde götürüldüğünü kaydetti.
Lukaşenko, "Bombalanan ülkelerden insanlar Belarus’a geliyor ve sınıra gidiyor. Bu geçişi, insanlar para karşılığında organize ediyor." dedi.
Para karşılığında göçmen geçişlerini organize edenlerin Belaruslular olmadığının altını çizen Lukaşenko, şunları kaydetti:
"Biz bu zinciri tamamen takip ediyoruz. Polonya’da yakalananlar kendilerini ifşa etmek zorunda kaldı. Onların arasında Belaruslular yoktu. 2 Rus, insanları araziye salan onlarca transferci Alman, her şeyden önce Polonyalılar, Ukraynalılar ve Litvanyalılar. Yani bu göçmen geçişlerini sağlayan bir mafya yapısı var."
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