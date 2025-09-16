Bayrampaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!
Bayrampaşa Belediyesine yönelik düzenlenen "yolsuzluk" operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Bayrampaşa Belediyesine yönelik 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil, 45 kişi geçtiğimiz perşembe günü gözaltına alınmıştı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilenler bugün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİLER
Savcılık ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Hasan Mutlu’nun bulunduğu 39 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:
Hasan Mutlu, Bilgehan Yağcı, Atilla Özen, Özlem Tut, Hakan Baş, Emre Şahin, Mahmut Kılıç, Hakan Sarıaydın, Öztürk Hocaoğlu, Ersin Bilal, Çağla Konat, Oğulcan Konat, Mustafa Onur Öncü, Abdulkadir Çelik, Halil İbrahim İlter, Kadir Kurt, İlhan Akbayır, Serkan Satılmış, Şener Karaman, Lütfi Kadıoğulları, Kadri Yetişmiş, Rıdvan Öztürk, Fidan Yetim, Hacı Subaşı, Dilber Sarıtaş, Özkan Kanbay, Gündüz Kalkan, Tugay Onur Yetişimiş, Reşat Yangel, Orhan Kurtbay, Özer Kurtoğlu, Riza Çavuşoğlu, Aslan Bulut, Arzu Doyran, Çetin Koç, Deniz Uykan, Emin Sönmez, Yasin Sönmez ve Mustafa Sefa Rüzgaroğlu