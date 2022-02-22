2 kişi tutuklandı! Avukata şiddet! Barda dehşet!

İHA

Son dakika haberler... Bursa'da, merkez Nilüfer ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre, avukat T.U eğlenmek için gittiği barda işletme güvenlikleri ile tartışmasının ardından dışarıya çıkartıldı.

"DENGESİNİ KAYBEDİP YERE DÜŞTÜ" İDDİASI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ardından iddiaya göre, barın önünde dengesini kaybederek kafasını vuran T.U ağır yaralandı. Avukat T.U'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken güvenliklerin polise verdiği bilgiye göre, bardan dışarıya çıkarılan T.U.'nun, dengesini kaybederek başını yere vurduğu söylediler.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Olayla ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

DARP EDİLMESİ SONUCU DÜŞÜP YARALANMIŞ

Ekipler yaptıkları çalışmada T.U.'nun dengesini kaybederek değil, eğlenmek için gittiği barda çıkan tartışmada, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Y. (25) ve güvenlik müdürü O.E'nin (33) darp etmesi sonucu yere düşerek yaralandığını tespit etti.

POLİS 4 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis ekipleri bunun üzerine M.Y, O.E. ve M.H. (29) ile olay hakkında ekipleri yanlış yönlendirdiği öne sürülen K.Ç'yi (41) gözaltına aldı.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. ve O.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler M.H. ve K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.