Türkiye’nin batı ve kuzey batısı bugün bulutlu, henüz yağmur bırakmayan alçak seviye bulutları yarına ve cumartesi gününe hazırlanıyor.

İstanbul’da haftanın sıcak günlerinden biri yaşanıyor, İç Anadolu genelinde Ankara’dan Sivas’a sıcaklıklar 6 ila 8°C arasında hissediliyor. Doğuya doğru gidildikçe en yüksek sıcaklıkları 3°C gibi hissediyoruz.

Rüzgar yer seviyesinde güney-güney batı yönlerden esiyor, yukarı seviyede ise batıdan hızlı bir taşınım var. Yunanistan-Ege Denizi-Türkiye rotasını takip eden hava, deniz üzerinden geçerken bulutlanıyor.

Cuma akşamı yaklaşırken artık İstanbul da yağışlı alana katılacak ve İstanbul’da neredeyse 1.5 gün yağmur yağacak. Cumartesi gün boyu sürmesini beklediğimiz yağmur, su havzalarının seviyelerini yükseltirken sosyal yaşamı ve trafiği de etkileyecek görünüyor.

Gece saatlerinden sonra hava soğuyor ama Trakya’da kar yağışlarından önce kuvvetli sağanak var. Cuma öğlen saatleri Çanakkale-Bozcaada-Edirne-Tekirdağ-Silivri boyunca kuvvetli yağmur su baskınlarına yol açabilir. Gök gürültülü ve şimşekli hava altında yıldırım düşme riski yine Marmara’nın batısında görülüyor (böyle havada ağaç diplerinden uzak duralım).

Bu gece yarısından sonra, Cuma gününün ilk saatleri Üsküp-Sofya-Bükreş boyunca kar yağışı başlayacak ve soğuk hava önce Kırklareli-Edirne üstünden Marmara’ya sokulacak. Gece yarısından sonra Kırklareli Dereköy-Demirköy, cuma sabahı olduğunda ise Tekirdağ-Çanakkale dahil Marmara’nın batısı uzun süreli yağmurların etkisine girmiş, yeni yağışlı sistem Türkiye’ye ulaşmış olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Cumartesi İstanbul’da poyraz ve yıldız yönlerinden esecek rüzgar ile tam bir kış havası olacak, İstanbul’da hafta sonu hissedilen sıcaklık 2-3°C’lere kadar düşüyor.

İstanbul-Trakya arasında cumartesi öğlen saatleri iyice hissedeceğimiz bu soğuk cephe ile yağışlar yavaş yavaş karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüyor. Kırklareli cumartesi akşam olduğunda en kuvvetli kar yağışı altında kalmış merkez olarak görünüyor. 16 Aralık Cumartesi akşamı Bursa, Balıkesir ve Çanakkale yükseklerinde de kar örtüsü görebiliriz.

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Fakat İstanbul’da yağışlar tahmini %90 oranında yağmur şeklinde iniyor. Şehrin iç kesimlerinde ve sıcaklığın daha düşük olacağı nispeten yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar görebiliriz. Belki de çoğumuzun aradığı beyaz örtüyü İstanbul’da bu hafta sonu göremiyoruz. Yine de kışın ilerleyen dönemleri yağışların ve sıcaklıkların uygun olması ile İstanbul’da lapa lapa kar haberi verebiliriz. Bu hafta sonu kar yağışını Trakya, Batı Karadeniz, Bursa, Düzce, Sakarya, Kocaeli yüksekleri biriktirecek görünüyor.

Bu durum hafta sonu Marmara’da yolculuk yapacak olanları yakından ilgilendiriyor, bir yıldır kar görmediğimiz Marmara otoyolları beyazlayacak. Yollara ancak kış lastiği olan ve hazırlıklı bir araçla çıkmakta yarar var.