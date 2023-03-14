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Kapadokya'ya balayına gelen çift, otel odasında ölü bulundu!

Nevşehir'de feci bir olay meydana geldi. Kentin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya balayı için gelen bir çiftin otel odasında cansız bedeni bulundu. Üzerlerinde silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

Giriş: 14.03.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kapadokya'da şüpheli ölüm! Balayında cansız bedenleri bulundu ve... - Haberler
Balayında dehşet! Yeni evli çift otel odasında ölü bulundu
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DHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine balayı için gelen Mutlu Akbaş (24) ile Kader Akbaş'ın (27) otel odasında cansız bedenleri bulundu.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalıştıkları öğrenilen Mutlu Akbaş ve eşi Kader Akbaş, yaptıkları evlilik sonrası balayı için Kapadokya'ya gitmeye karar verdi.

Bölgeye giden ve otelde kalan çiftten haber alamayan otel görevlileri kapıyı açtı. Çifti hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından silah, kesici alet yarası ve darp izi bulunmayan çiftin cansız bedeni otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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