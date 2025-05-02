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        Haberler Gündem Güncel Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan iki kişi yakalandı | Son dakika haberleri

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle arananlar yakalandı

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. Gürcistan'da yakalanıp ülkemize iade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:55
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        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle arananlar yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından "Hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar, bizden kaçamayacaklar. Bir bir geri getireceğiz." açıklamasında bulundu.

        Yerlikaya "Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede aranan Ş.Ç. Almanya'da ve Ö.A. Kosova'da, Ulusal seviyede aranan M.G. ve S.E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanıp ülkemize iade edildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

        "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" ve

        “Kooperatif Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.A. isimli şahıs Kosova'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

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        "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. isimli şahıs, Almanya'da yakalandı ve ülkemize iadesi sağlandı.

        "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. isimli şahıs,

        Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma ve Suç Uydurma” suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. isimli şahıs, Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

        Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

        Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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