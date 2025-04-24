Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da deprem sonrasında yaşanan iletişim sorunları nedeniyle eleştirilen ve yine sınıfta kalan GSM operatörlerinin yetkilileriyle İstanbul'da toplantı gerçekleştirildi.

Bakan Uraloğlu GSM operatörleriyle gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

Havacılık tarafında anlık uçuşların durdurulduğu ve pist kontrolleri sonrasında uçuşların devam ettirildiğini söyleyebilirim. Köprüler, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi yapılarda kontroller yapıldı. Marmaray’da sarı seviyeli ikaz durumuna geçildi. Sistemlerde bir hasar olmadı. Köprülerde herhangi bir problem olmadı.

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Çamlıca Kulesi en şiddetli hissedilen yapılardan bir tanesi oldu. Orada da bir hasar olmadı ancak tedbir amaçlı ziyarete kapatıldı.

İletişim tarafına geldiğimiz zaman, dünden beri arkadaşlarımızla tüm sahayı kontrol ediyoruz.Bugün de BTK başkanımız ile Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom CEO’larımızla bir araya geldikOperatörlerin toplam İstanbul’da 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, hiçbirinde kapsama problemi yaşamadık. Hepsi ayakta kaldığı halde nasıl sıkıntı yaşadık? Haberleşme kapasitemiz 2 buçuk kat fazla normalden. Dünkü depremlerde 7 ila 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesi oluştu

Web tabanlı ya da internet üzerinden aramalarda 2 kat artış yaşandı. 2.5 kat olan kapasitelerde 7 ile 10 kat artan kapasitede yüzde 75 aramalar karşılanabildi ancak yüzde 25 karşılanamadı. Web tarafında artışı tamamen karşıladık, orada herhangi bir problem yaşamadık. İnternet tabanlı aramalarda problem yaşadığını beyan eden olmadı. 15 dakikalık bir görüşmelerin yapılamadığı zaman oldu. Benzer sıkıntıları yaşamamak için neler yapmamız gerektiğini masaya yatırdık. Kuzey Marmara Otoyolu dün full aktı. Orada 50-60 kilometrelere bir hız düştü çünkü İstanbul’dan bir çıkış söz konusu oldu. Kapasitesinin üzerinde bir araç kapasitesi eklerseniz hız düşer.İletişim tarafında da böyle bir şey yaşandı. Haberleşmelerde mutlaka internet tabanlı haberleşmeyi veya kısa mesajları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bundan sonrasında benzer sıkıntıları ortadan kaldırmak için üç operatörümüzle bakanlık olarak benzer sıkıntıların önüne geçeceğiz.