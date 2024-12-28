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        Haberler Dünya Bakan Fidan Blinken'la görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Blinken'a YPG'ye izin verilmeyeceğini bildirdi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:36
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        Bakan Fidan: YPG'ye izin vermeyiz
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde, PKK/YPG terör örgütünün Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini belirtti.

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den edinilen bilgiye göre, Fidan, Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

        Fidan, görüşmede, Suriye'de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için ülkenin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti.

        Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de barınmasına izin verilemeyeceğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediğini söyledi.

        Fidan, Blinken'a ayrıca, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

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