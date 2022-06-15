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Asgari ücret son dakika... Üst üste asgari ücrete ara zam sinyali! Bakan Bilgin'den sevindiren açıklama

Asgari ücret son dakika... Üst üste asgari ücrete ara zam sinyali!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Temmuz zammı için olumlu sinyal verdi. Özellikle işçi ve işverenlerin yakından takip ettiği Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve son dakika açıklamaları...

15.06.2022 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyeceğiz yönünde açıklamaları sonrasında konuyla ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Artan enflasyon nedeniyle milyonlarca asgari ücretli ara zam beklentisi içine girdi. Peki "Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam gelecek mi?" İşte, son dakika asgari ücret gelişmeleri...

  • VEDAT BİLGİN'DEN AÇIKLAMA

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Çalışma Ekonomisi Araştırma Topluluğu'nun 35'inci Yıl Programı'nda açıklama yaptı. Bakan Bilgin konuşmasında; "Türkiye ekonomik dalgalanmalara, enflasyonlara rağmen büyümeyi sürdürüyor. O halde enflasyonun tahribatına karşı çalışanları ve emeği korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yani önümüzde Temmuz dönemi var.

    Çalışanlarımızla bizim sadece kamu emeklileri ile kamu çalışanları ile değil, özel sektör emeklileri ile, Bağ-Kurlularla, çeşitli konumda bulunan emekliler de dahil hepsini kapsayan, sadece enflasyon farkını değil onların sosyal konumlarını destekleyecek bir çalışmayı sürdürüyoruz. Yani Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek, hiç olmazsa enflasyona karşı 'Benim devletim benim yanımdadır' dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır" ifadelerine yer verdi.

     

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran 2022 Pazartesi günü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

    Erdoğan, burada yaptığı açıklamada ücret artışı konusuna değindi ve şu ifadeleri kullandı: "Aralık ve Ocak gerçekleşmeleriyle enflasyonun sırtımıza bindirdiği kamburdan, kurtulacağımız 2023 Şubat ve Mart aylarından itibaren önemli ölçüde geride bırakmış olacağız. Son 20 yılda asgari ücreti yüzde 200'e yakın artırdık. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız."

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." dedi.

  • ASGARİ ÜCRETE ZAM İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE NELER SÖYLENMİŞTİ?

    Hatırlanacağı gibi, daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşil ışık sayılabilecek bir açıklama yapılmıştı.

    Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA YENİ FORMÜL: PRİMİ KES, MAAŞA EKLE!

    Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması... Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.

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