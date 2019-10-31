Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programına konuşuyor

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

-Topyekûn bir mücadeleye girdik. Türkiye'ye yönelik itibar suikast girişimlerine karşı mücadele verdik veriyoruz da. Eşine az rastlanır bir seviyesizlik, ahlaksızlık hiçbir değer tanımadan Türkiye saldırılara maruz kaldı.

-Çok kapsamlı, çok detaylı stratejilerimizi devreye aldık. Biz ekonomide mücadeleyi verirken birileri algıyı başka yerlere çekmeyi istedi.

-Dolar '8 olacak,10 olacak' dediler toplumu ve milleti korkutarak döviz üzerinden operasyon yapmaya çalıştılar.

-Her gün 'IMF gelecek' diye bağıra bağıra konuşan ağızlar, koca koca laflar edenler birileri tarafından 'doğru diyordur' muamelesi gördüler.

-Ortalama bir hukuk devletinde finansal güvenliği tehdit olarak görülecek bu kişiler, tüm bildikleri bilmedikleri tüm jargonlarla korku imparatorluğu oluşturmaya çalıştılar. Başaramadılar.

'HEDEFLERİMİZE ADIM ADIM İLERLİYORUZ'

-Tüm tehditlere, yaptırımlara rağmen Türkiye olarak hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Yerinde ve zamanında müdahalelerle finansal piyasalarda normalleşmeyi sağladık.

-Yeni ekonomi programını ekonomimizin farklı kesimlerinin de görüş ve desteği ile bütüncül bir yaklaşımla başarılı bir şekilde ortaya koyduk.

-Şükürler olsun enflasyonu kontrol altına aldık. Yeni ekonomi programında inşallah yüzde 5'in altını tarihimizde ilk defa göreceğiz

-Eylül ayı itibarıyla Türkiye'deki ihracatçı sayısı, ithalat yapan firma sayısını geçti. İşte bu kapsamda en temel kırılganlığımız olan cari açıkta kararlı adımlar atmaya başladık.

-2019 ağustos ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek rakamı dediğimiz 5.1 milyar dolarlık cari fazla vererek rekor kırdık.

-Türkiye artık çok başka bir döneme giriyor. Üçüncü çeyrekte pozitifi göreceğiz sinyaller öyle gösteriyor, dördüncü çeyrekte de yüzde 4'lük bir büyümeyle tüm yılı pozitif bir büyümeyle kapatıp, 2020 hedefi olarak koyduğumuz yüzde 5'lik büyüme doğal büyüme patikasına güçlü bir şekilde dönmüş olacağız inşallah.

KAMU BANKALARINDAN KREDİ

-Yaşadığımız onca saldırıya rağmen ihracatı artırdık, ithalatı azalttık. İnşallah 2019'u pozitif bir büyümeyle kapatacağız.

-Sanayi reel sektörü desteklemeye devam edecek. Büyümede katma değerli üretim ihracat hep önceliğimiz olacak.

-Merkez Bankası'ndan sadece son 3 toplantıda 1000 baz puanlık faiz indirimi geldi. Piyasaları olumlu etkilediği bir sürece şahit olduk.

-Faiz düşürürlerse kur fırlayacak diyorlardı ama ne oldu, kur patlamadı enflasyon düşmeye devam ediyor.

-Kamu bankaları istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacak. Kamu bankaları kurumsal ticari krediler için 1 Kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 11-13.5 aralığında kurumsal kredi faiz politikası uygulayacak.

-İstihdam odaklı kredi paketini devreye alacağız. İşsizlikle mücadeleye destek için adımlar atıyoruz.

Devamı gelecek....