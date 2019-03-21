21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde konuşuyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın bildirdiğine göre, Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:
- Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor.
- ABD Merkez Bankası'nın ( Fed) kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir.
- 2015 te Rusya'nın maruz kaldığı döviz atağı 3 yılda atlatıldı, biz bunu daha kısa sürede atlattık.
YILIN İKİNCİ YARISINDA ENFLASYONDA TEK HANELERİ GÖRECEĞİZ
- Türkiye güçlü performansı ile birilerini üzmeye devam edecek. İlk çeyrek sonunda büyüme yaşanması şaşırtıcı olmayacaktır. İyileşme süreci yaşıyoruz, özellikle iç talepte bu görülüyor. Mali disiplinden ödün vermeyeceğiz. Cari açıktaki dengelenme hiçbir dönem bu kadar güçlü olmamıştı. Türkiye tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edecek.
- İthalat düşüyor, ihracat yükseliyor karşılama oranı yüzde 50'lerden yüzde 80'lere çıktı.
- Yaza doğru turizmin etkisiyle de yılın ikinci yarısında enflasyonda tek haneleri göreceğiz.
KONUTTA TOPARLANMA BAŞLADI
- Konutta toparlanma başladı, faizler yüzde 1'in altına düştükçe daha da toparlanacak.
- KDV uyuşmazlığında son noktaya geldik, imzaları tamamladık, Külliye az önce imzaladı, hayırlı olsun.Külliye'den de onay geldi be bu konu çözüme kavuştu.
NEW YORK'TA ÇEKMEYEN TELEFON TÜRKİYE'DE SORUNSUZ ÇEKİYOR
- Türkiye beton yaptı, ne yaptı falan diyenler var. Türkiye bölgesinin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik, bu sayede New York'ta çekmeyen telefon Türkiye'de sorunsuz çekiyor.
- Batacak denen THY dünyanın rekor kar ile dünya basınına manşet oldu.
Sürecek...
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