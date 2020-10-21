Paşinyan: Diplomatik çözüm yok!

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmede bulundu.

27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlayan çatışmaların diplomatik yolla çözülemeyeceğini belirten Paşinyan, "Şu aşamada krizin diplomatik yolla çözülmesi mümkün değil" dedi.

Paşinyan, "Ermenistan tarafı için diplomatik olarak kabul edilebilecek her şey... Azerbaycan tarafı için artık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan AB ve NATO yetkilileri ile Dağlık Karabağ sorununu görüşmek için Brüksel'e gittiği açıklanmıştı.