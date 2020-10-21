Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorunu için Brüksel'e gidiyor!

Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorunu için AB ve NATO'ya gidiyor

Reuters

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Dağlık Karabağ sorununu konuşmak için NATO ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile görüşecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın AB ve NATO yetkilileri ile Dağlık Karabağ sorununu görüşmek Brüksel'e gittiği ifade edildi.

Sarkisyan Brüksel ziyaretinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşecek.

Açıklamada Ermenistan'ın NATO ve AB'den çatışmaları durdurmak ve ateşkes anlaşmasını "yeniden canlandırmak" için "mümkün olan her şeyi yapmalarını" beklediği ifade edildi.