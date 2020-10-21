Karabağ'da sıcak gelişme! 400 Ermeni askeri öldürüldü!

AA

Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için Azerbaycan ordusunca başlatılan harekat aralıksız devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. Alay taburunun imha edildiği belirtildi.

400 KİŞİLİK TABUR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. Açıklamada, alay komutanının, kalan personeli tekrar savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa gitmeyi reddeden birçok askere de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI ALİYEV, ERMENİ ZAYİATINI AÇIKLADI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül'den bugüne kadar Azerbaycan ordusunun imha ettiği ve ele geçirdiği Ermenistan araç ve mühimmatlarına ilişkin bilgi verdi.

241 TANK İMHA EDİLDİ, 39 TANK ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre bugüne kadar Ermenistan ordusuna ait 241 tankın imha edildiğini, 39 tankın ise çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, bu tankların Ermenistan ordusuna karşı kullanıldığını kaydetti.

Azerbaycan haritası son durum.

50 ZIRHLI PİYADE ARACI YOK EDİLDİ

Aliyev, 50 zırhlı piyade aracının imha edildiğini, 24'ünün ise ele geçirildiğini ifade ederek, 17 kundağı motorlu topun, 198 farklı kalibreli topun ve 58 havan topunun da imha edildiğini aktardı.

DÖRT S-300 SİSTEMİ, 70 GRAD FÜZESİ VURULDU

12 havan topunun Azerbaycan askerlerince çalışır durumda ele geçirildiğini bildiren Aliyev, şunları kaydetti: "53 tanksavar, 70 Grad, 2 Uragan, 2 Yars füze sistemi, 3 TOR, 5 KUB ve Krug, yaklaşık 40 OSA uçaksavar sistemi, 6 insansız hava aracı, 1 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 8 radar aracı, 198 kamyon imha edildi. Bu araçlardan 15'i mühimmatla doluydu. 102 kamyon da ele geçirildi. Ermenistan ordusuna ait 4 S-300 füze sistemini de imha ettik. Bu sistemin fiyatı bellidir. Çok pahalı bir silahtır."

GUBADLI'DA ERMENİ BİRLİĞİ VURULDU

İHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gubadlı yönündeki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun Ermenistan birliklerini topçu atışlarıyla etkisiz hale getirdiği bildirildi. Bakanlık, operasyonlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

2 ERMENİ 'İHA'SI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyü üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi. Azerbaycan hava savunma güçleri dün ülkenin 2'nci büyük kenti Gence istikametinde seyreden bir İHA'yı da düşürmüştü.