Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu

        Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk Pasaportu'na hakarette bulunan Kuveytli Abdülaziz Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atatürk'e hakaret eden Kuveytli hakkında suç duyurusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Mustafa Kemal Atatürk'e sosyal medyadan hakarette bulunan Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, 'Abdulaziz Ramih' adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk´e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S.'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir" dedi.

        Abdülaziz E. Alhajri'nin, saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye geldiği de tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürke hakaret
        #son dakika haberi
        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Habertürk Anasayfa