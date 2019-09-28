Antalya'nın Alanya ilçesinde Gülseren Yılmaz (32),2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan (43) boşanmaya karar vererek, babasının Kestel Mahallesi'ndeki müstakil evine taşındı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz, dün saat 11.30 sıralarında eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitti.

KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ, 14 KEZ BIÇAKLADI

DHA'da yer alan habere göre evde yalnız olan Gülseren Yılmaz, kapıyı açmadı. Koca da kapıdaki camı kırarak içeri girdi. Çift tartışırken, Hilmi Yılmaz zorla evin bahçesine çıkardığı Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 yerinden bıçakladı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Hilmi Yılmaz kaçarken, çığlık sesleri üzerine komşular jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Yılmaz, kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİ ARAYIP, "KIZINI ÖLDÜRDÜM" DEDİ

Olaydan bir süre sonra da Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü ve karakola teslim olmaya gittiğini söylediği öğrenildi.

GÖMLEĞİNDE KAN LEKELERİ

Hilmi Yılmaz, jandarma karakolundaki sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yılmaz'ın gömleğinde kan lekeleri olduğu görüldü. Yılmaz tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Gülseren Yılmaz ise cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.