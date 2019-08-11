11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye ile İran arasında demir yoluyla yük ve yolcu taşımacılığının giderek arttığına dikkati çekerek, Ankara-Tahran arasında Trans Asya Tren seferlerinin 14 Ağustos’tan itibaren karşılıklı olarak yeniden başlayacağını bildirdi.
Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dost ve kardeş ülke İran ile yapılan iş birliğinin demir yolu alanında da devam ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığının gelişmesine büyük katkıları olan Trans Asya Treni'nin uzun bir aradan sonra tekrar Ankara-Tahran arasında seferlerine başlayacağını ifade etti.
Seferlerine 2015'te ara verilen Tebriz-Van yolcu tren seferlerinin, 2018 Haziran ayında haftada bir olmak üzere tekrar başlatıldığını dile getiren Bakan Turhan, yoğun talep üzerine güzergahın Tahran'a kadar uzatıldığını söyledi.
Tahran'da gerçekleştirilen 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'nda alınan karar gereği, mayısta Tahran ve Ankara'da TCDD Taşımacılık AŞ ile İran demir yolları yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını aktaran Turhan, geçici olarak ara verilen Trans Asya Tren seferlerinin başlatılması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.
SEYAHAT SÜRESİ 57 SAAT OLACAK
Tahran'dan 7 Ağustos akşam saat 22.05'te 65 yolcusuyla hareket eden trenin Van, Muş, Elazığ, Malatya, Sivas, Kayseri'den sonra dün sabah saatlerinde Ankara'ya ulaştığını ifade eden Turhan, 188 yolcu kapasiteli trenin 14 Ağustos'tan itibaren de Ankara-Tahran arasında karşılıklı olarak haftada bir gün sefer yapacağını kaydetti.
Trenlerin, Tahran-Van arasında İran RAJA şirketine ait 6, Tatvan-Ankara arasında da TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 5 adet dörtlü kuşetli vagonlardan teşkil edileceğini belirten Turhan, "Van-Tatvan ve tersi yöndeki seyahatler, Van Gölü'nde işletilen feribotlarla sağlanacak. Ankara-Tahran arasında seyahat süresi, yaklaşık 57 saat olacak." diye konuştu.
Turhan, İran ile başlatılan blok tren uygulamasıyla iki ülke arasında bu yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 40 bin ton daha fazla yük taşındığını da dile getirdi.
İran ile ocak ayında, uygun tarifeyle ilk defa blok tren uygulamasının başlatıldığını kaydeden Turhan, bu yılın ocak-temmuz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ülkeler arasında arasında 40 bin ton daha fazla yük taşındığını söyledi.
Turhan, söz konusu miktarın yıllık 90 bin tona ulaşmasının hedeflendiğini dile getirerek, ayrıca halen 500 bin ton civarında olan Türkiye-İran demir yolu taşımasının bir yıl içinde 1 milyon tona çıkarmayı amaçladıklarını ifade etti.
İran ile Türkiye arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının giderek arttığını vurgulayan Turhan, bundan son derece memnun olduklarını, yeni taşıma koridorlarının geliştirilmesinin her iki ülkenin taşımacılığı ve ticareti açısından önemli olduğunu kaydetti.
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