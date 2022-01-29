Hafta sonu altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma vatandaşın gündeminden düşmüyor. Dünya piyasalarının heyecanla takip ettiği Ocak ayı FED faiz kararı açıklandığından beri düşüşte olan altın fiyatlarında son durum araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Amerikan Bankası Merkez Bankası faiz kararının etkisiyle düşüş gözlemlenen altın fiyatlarına göre 29 Ocak Cumartesi günü gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatlarındaki son durumun merak ediliyor.

29 OCAK CUMA ALTIN FİYATLARI

Amerikan Merkez Bankası faiz kararının ardından altın fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başladı. 29 Ocak Cumartesi günü saat 07:30 itibarıyla gram altın 787,52 liradan 1.271,35 liradan işlem gördü.