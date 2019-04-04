Altın fiyatları yükseliş trendini bozmuyor. Saat 12.00 itibarıyla İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 234,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.566,00 lira oldu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı şu an ne kadar? İşte 4 Nisan canlı altın fiyatları