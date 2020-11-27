Analistler altın yorumlarında, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmya başlanabileceğine ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Yurt içinde ise Türk lirası varlıklara artan ilginin dolar kuru ve buna bağlı olarak altının gram fiyatında düşüşün, ons altına göre daha fazla olmasını sağladığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

GRAM ALTIN FİYATI

450,76

452,89