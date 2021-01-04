Alkollü içkiye ÖTV zammı

Alkollü içkilere vergi zammı geliyor. Alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi ( ÖTV) yüzde 17.07 oranında artırıldı. Vergideki artışın fiyatlara yansıması bekleniyor.
Enflasyon oranlarının açıklanmasının hemen ardından alkollü içkilerden ve purolardan alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) yüzde 17.07 oranında artış yapıldı. Biradaki maktu ÖTV tutarı 2,0442 TL’den 2,3933 TL’ye, rakıdaki ÖTV 279,29 TL’den 326,99 TL’ye çıkartıldı.
Alkol derecesi yüzde 18 ve daha az olan şaraplardaki ÖTV tutarı 81,38 TL’den 95,29 TL’ye, alkol derecesi yüzde 22 ve fazla olanlarda 279,29 TL’den 326,99 TL’ye yükseltildi.
Tütün içeren purolardan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,3747 TL’den 0,4386 TL’ye, maktu vergi tutarı ise 0,5008 TL’den 0,5863 TL’ye çıkartıldı.
70’LİK RAKININ VERGİSİ 15.76 TL ARTACAK
70’lik rakıdan alınan 78.20 TL ÖTV, zamla 91.56 TL’ye çıkacak. ÖTV’deki 13.36 TL’lik artışın yüzde 18’i oranında, yani 2.40 TL de KDV eklenecek. Böylece 70’lik rakıdan alınan vergi 15.76 TL artacak.
0.5 litrelik biradan alınan maktu ÖTV ise 0.87 TL artacak. KDV’siyle birlikte 0.5 litrelik biranın vergisi 1.03 TL artacak.
Rakıya paralel olarak cin, votka ve likörlerin vergisi de yüzde 17.07 oranında artırıldı.
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