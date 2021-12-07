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Haberler Gündem Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgula! 

ALES sonuçları açıklandı! ALES sonucu sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM başkanı Prof.Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

07.12.2021 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ALES sonuçları açıklandı! ALES sonuç sorgula! 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM, merakla beklenen ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı...

2021 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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