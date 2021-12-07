Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM, merakla beklenen ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı...

2021 ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI!

21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

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