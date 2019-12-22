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Mersin'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut çifti geçen hafta 2 çocuğuyla birlikte Mardin Kızıltepe'deki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Veysi Akbulut, eşi Fatıma Akbulut ile birlikte çarşıya gitmek için kayınpederinin evinden çıktı.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
DHA'daki habere göre Veysi Akbulut yolda kayınpederi Mehmet Sait Akbulut´u arayarak bir araç tarafından takip edildiklerini söyledi. Mehmet Sait Akbulut, bir süre sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı.
DRONE DESTEKLİ 250 POLİSLE ARAMA
Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler, dün yaptıkları arama çalışmalarında çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu.
Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 250 polisin görev aldığı arama çalışmalarında mahallenin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. AFAD ekiplerinin de desteğiyle bölge, drone ile didik didik arandı.
ÇİFT BİR AHIRDA BULUNDU
Polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında çifti aradı. Arama çalışmaları, dün gece saatlerinde sonuç verdi. Polis, mahalle yakınlarındaki bir ahırda Akbulut çiftine ulaştı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirilen çift, daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
ÜÇ GÜN BURADA SAKLANDILAR
Çiftin takip edildiklerini düşündüklerini, araçlarını terk ederek yaklaşık 1.5 kilometre kaçarak ahıra girdikleri ve 3 gündür de burada saklandıkları belirtildi.
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