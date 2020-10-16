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Afgan uyruklu Md Monırul İslam’ın cesedi 21 Ocak günü Kocaeli’nin Kartepe İlçesi Tepetarla mevkiinde yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Caner Aktan'ın haberine göre, KGYS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri aynı noktada R.Z. isimli Türk vatandaşının 2 dakika 44 saniye bekleme yaptığını tespit etti. Teknik takibe alınan R.Z.’nin Afgan uyruklu Absar Uddin, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ve Türk vatandaşı S.M. ile telefonda görüştüğü, yapılan görüşmelerde Md Monırul İslam’ın öldürülmesine ilişkin konuştukları belirlendi.

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALINDILAR

Kocaeli polisi, İstanbul Fatih’te bir eve yaptığı baskında şüpheliler Absar Uddin, Mohammad Haider, Mohammod Mizanur Rahman, Sayed Hossen ve Türk vatandaşları R.Z. ve S.M.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

TAŞIMASI İÇİN BİN LİRA ALMIŞ

İddianamedeki ifadesinde R.Z., Sayed Hossen’in içerisinde bir emanet olduğunu söylediği çuvalı kendisinden taşımasını istediğini, bunun karşılığında Sayed Hossen’den bin lira aldığını öne sürerek "Çuvalın içerisinde ne olduğunu bilmiyordum. Kocaeli Kartepe’ye geldiğimde çuvalı yol kenarına attım" dedi.

Absar Uddin ise ifadesinde, diğer 3 Afgan arkadaşıyla kaçak yollardan Avrupa’ya gitmek istediklerini belirterek "Md Monırul İslam’ın evine gittik. Burada çıkan tartışmada İslam’ı kafasını duvara vurarak öldürdük. Ardından ellerini ve ayaklarını karnına doğru çektirerek bağladık" ifadelerini kullandı.

“CİNAYETE YARDIM EDERSEN AVRUPA’YA GÖNDERECEĞİZ”

Korkunç cinayetin detaylarını anlatan S.M. ise, evde bulunan kişilerin Md Monırul İslam’ı öldüreceklerini, eğer yardım etmezse kendisinin de öldürüleceğini, yardım ederse Avrupa’ya gönderileceğini söylediklerini anlattı. S.M., "Evdekiler Md Monırul İslam’ı darp ettiler, boğazına ip bağladılar, ağzına bez tıkadılar ve ardından koli bandı ile tutturdular. Çırpındı ama kurtulamadı. Taşınırken ise olay yerinde değildim" dedi.

İddianamede tüm dosya kapsamı, ifadeler ve deliller incelendiğinde 6 şüphelinin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları istendi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi, olayın meydana geldiği yerin İstanbul olması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi. Yargılamanın İstanbul’da mı yoksa Kocaeli’de mi yapılacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.