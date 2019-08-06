ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yönelik herhangi bir operasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Esper ayrıca ABD'nin tek taraflı bir harekata engel olacağını ancak Ankara'yla bir anlaşma yapmak konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyon yapılabileceğini söylemiş ve bu konuda hem ABD'ye hem de Rusya'ya bilgi verildiği ifade edilmişti.

Türkiye'nin Suriye ile olan sınırında, Fırat Nehri ile Irak arasında kalan bölümde bir güvenli bölge oluşturulması için Ankara ile Washington arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. ABD destekli terör örgütü YPG'nin kontrolünde olan topraklarda oluşturulacak olan güvenli bölge için Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD'li askeri yetkililer arasında iki gündür müzakereler yapılıyor.